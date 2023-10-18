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На Украине сообщили о взрывах в подконтрольных Киеву Запорожье и Днепропетровске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В подконтрольных Киеву Запорожье и Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом в среду, 19 октября, написало украинское издание «Зеркало недели».

«Днепр, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в его Telegram-канале.

Позже канал писал о воздушной тревоге и взрывах в Запорожье. В Минобороны России эту информацию на данный момент не комментировали.

Накануне, 17 октября, украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольных Киеву Херсоне и Одессе. Кроме того, издание также заявляло о ночных взрывах в Одессе. До этого воздушная тревога была объявлена в Одесской области. Также включали сирены в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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