В Омской области 132 человека погибли в ДТП в 2023 году
За девять месяцев 2023 года 132 человека погибли в дорожных авариях в Омской области. Различные травмы получили больше 2,6 тыс. человек.
Всего в регионе зарегистрировали 2002 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года аварийность в Омской области возросла. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».
Основной причиной ДТП остается превышение скорости. Также автомобилисты нарушают правила при обгоне. Водителям напоминают, что с сокращением светового дня и наступлением похолодания следует быть внимательными на дорогах, особенно при приближении к переходным переходам и образовательным учреждениям.
ГИБДД и власти Омской области проводят работу по снижению количества аварий в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На заседании в областном правительстве будет рассмотрен дополнительный комплекс мер для повышения безопасности движения.