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Школьница пострадала при падении листа профнастила в Удмуртии

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В Удмуртии ветер сорвал лист профнастила со строящегося объекта. При падении профнастила пострадала 12-летняя девочка.

Инцидент произошел в деревне Нижние Быги в Шарканском районе. Кусок профнастила сорвался со строящейся входной группы дома. Школьница получила рваную рану на ноге, ей оказана медицинская помощь. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Шквалистый ветер до 20 м/с наблюдался во многих районах республики 17 октября и в ночь на 18 октября. В ряде населенных пунктов зафиксированы отключения электричества из-за перехлеста проводов. На дороги упали 11 деревьев, два из них — на машины.

Синоптики отмечают, что до конца суток 18 октября скорость ветра будет достигать 21 м/с.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Рязанской области. Скорость ветра достигала 18 м/с.

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