Увольнение в связи с выходом на пенсию в 2023 году — что нужно знать

Статус пенсионера дает гражданам России различные льготы и преимущественные права. В частности, к ним относится возможность уволиться, не уведомляя работодателя об этом за две недели. О том, как происходит прекращение трудовых отношений с пенсионерами и какие выплаты им при этом положены, читайте в материале «Известий».

Увольнение с выходом на пенсию в 2023 году — статья ТК РФ

Право граждан на увольнение при выходе на пенсию закреплено в Трудовом кодексе России. При этом в трудовой книжке будет сделана соответствующая пометка с указанием на п. 3 ч. 1 ст. ТК РФ.

Увольнение с выходом на пенсию в 2023 году — общие правила

Само по себе достижение пенсионного возраста не считается веской причиной для увольнения по инициативе работодателя. Более того, если руководитель попросит работника покинуть компанию только из-за возраста, ему грозят уголовная ответственность и штраф в 200 тыс. рублей. Поэтому пенсионер может решить уйти самостоятельно или сохранить свою должность и продолжить работу. В обоих случаях следует учитывать некоторые нюансы.

Если вышедший на пенсию сотрудник захотел уволиться, он вправе назначить в своем заявлении любой срок. То есть ему не нужно работать еще две недели после того, как он сообщит о своем намерении работодателю. Для этого в заявлении об увольнении нужно указать, что его причина — выход на пенсию. Однако сделать так можно только один раз. При повторном устройстве пенсионера на работу ему придется уведомлять руководителя о желании оставить должность за две недели.

Если человек, получивший статус пенсионера, не прекращает сотрудничество с компанией, то в дальнейшем он сможет расторгнуть трудовой договор только по общим правилам. Это значит, что о желании уйти придется сообщить за две недели, которые необходимо отработать.

Уволить сотрудника, который получил статус пенсионера, работодатель может только при сокращении штата, прекращении деятельности компании, недостаточной квалификации работника или наличии серьезных дисциплинарных нарушений с его стороны.

При сокращении работодатель обязан письменно предупредить сотрудника за два месяца. До этого срока он имеет право уволить работника только по договоренности с ним, выплатив дополнительную компенсацию. После увольнения пенсионер также может рассчитывать на выплату среднего заработка в течение двух месяцев.

Увольнение с выходом на пенсию в 2023 году — образец заявления

Чтобы уволиться, пенсионеру нужно написать заявление. Документ составляется в свободной форме. Он должен содержать название организации, ФИО сотрудника и дату прекращения трудовых отношений. Помимо этого, необходимо указать основание и причину увольнения. В первом следует писать «по собственному желанию», во втором — «в связи с выходом на пенсию».

Получив заявление об увольнении, работодатель издаст соответствующий приказ, который работник должен подписать. При желании сотрудник может попросить его заверенную копию.

Увольнение с выходом на пенсию в 2023 году — выплаты

Для тех, кто увольняется из-за выхода на пенсию, особые выплаты федеральным законом не предусмотрены. Как и другие сотрудники, они смогут получить зарплату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Дополнительные суммы могут быть назначены при наличии в компании соответствующих отраслевых соглашений или коллективных договоров.

Если работодатель будет задерживать выплаты, сотруднику начислят проценты. Их минимальный размер за каждый день просрочки — одна сто пятидесятая часть действующей ключевой ставки Банка России от сумм, положенных работнику.

Ранее «Известия» рассказали, какие льготы дает статус предпенсионера и как его подтвердить.