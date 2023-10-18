В ЯНАО приостановили работу паромной переправы

Паромы прекратили движение на переправе Салехард – Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Работа паромов приостановлена на время. В департаменте уточнили, что за ситуацией можно следить в онлайн-режиме.

Ранее переправа прекращала работу 17 октября в связи с туманом и низкой видимостью.

Ранее сообщалось, что в Якутии работу паромной переправы, связывающей Якутск и Нижний Бестях, остановят 25 октября. Дата является предварительной и может быть изменена с учетом прогноза погодных условий.