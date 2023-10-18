Марочко сообщил о безуспешной атаке ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили безуспешную попытку атаки на краснолиманском участке фронта. Об этом сообщил в среду, 18 октября, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские боевики готовились осуществить прорыв у села Торское, но не учли фактор неблагоприятных погодных условий, сложившихся на этом направлении.

«На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили», — рассказал Марочко «РИА Новости».

Он добавил, что в этих условиях после нескольких неудачных попыток украинское командование решило отказаться от своих планов и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи, понеся при этом некоторые потери.

Днем ранее Марочко сообщал о ротации ВСУ на краснолиманском направлении из-за больших потерь в личном составе. По его словам, прибытие свежих сил украинских боевиков было отмечено в районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Марочко также отметил увеличение количества женщин в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что их соотношение достигает практически 20%, они служат в различных должностях рядового и командного звена.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. По его словам, ВСУ так и не достигли успехов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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