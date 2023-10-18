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Косачев заявил об антироссийском курсе Польши при любом правительстве
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Косачев заявил об антироссийском курсе Польши при любом правительстве

Сенатор Косачев: любое правительство Польши будет антироссийским
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Любое новое правительство Польши будет таким же антироссийским, как и прежние, заявил 18 октября вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев своем Telegram-канале.

«В Польше интрига выборов сменилась интригой вокруг споров о победителе, о той партии, которая создаст правительственную коалицию. Для России в этих спорах интриги нет — любое новое правительство Польши будет столь же антироссийским», — написал сенатор.

Косачев предложил рассматривать итоги выборов в Польше в связке с аналогичными электоральными процессами в Венгрии и Словакии. По его словам, во всех трех странах на выборах были противопоставлены не только консервативный и либеральный курсы, но и разные подходы — «пронациональный» и «проевропейский».

Для избирателя это выбор между собственной национальной идентичностью и страной либо европейской солидарностью, подчеркнул вице-спикер Совфеда. При этом он отметил, что ЕС на сегодняшний день демонстрирует силу не против исходящей из-за океана угрозы для его самостоятельности, а против своих собственных членов.

Сенатор напомнил, что, несмотря на победу сторонников проевропейского курса, тема национальной идентичности была на польских выборах одной из самых конфликтных. Этот факт Косачев назвал частью общей тенденции, которую нельзя объяснить успехом правого популизма.

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Несколькими днями ранее в Польше прошли парламентские выборы, победу на которых с результатом 35,38% одержала партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского.

После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство, несмотря на получение оппозицией большинства голосов.

Итоги польских выборов прокомментировал в разговоре с «Известиями» доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев. По словам эксперта, правительство теперь будет формировать оппозиционная партия «Гражданская платформа» во главе с экс-премьером Дональдом Туском вместе еще с двумя партиями — «Третий путь» и «Новые левые».

Позже, 17 октября, вице-председатель оппозиционнай партии «Гражданская коалиция» (KO) Цезарий Томчик заявил о выдвижении на пост премьер-министра Польши экс-главы Европейского совета Дональда Туска.

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