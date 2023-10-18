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Замглавы представительства МВД России в Армении нашли мертвым на рабочем месте

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В Ереване на 37-м году жизни скоропостижно скончался заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев. Об этом в среду, 18 октября, сообщается на официальном сайте российского министерства.

«Вячеслав Андреевич был настоящим профессионалом своего дела, добрым и отзывчивым, увлеченным человеком, пользовался заслуженным уважением среди коллег. Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Андреевича Пономарева», — отметили в пресс-службе МВД.

Накануне, 17 октября, мужчину обнаружили на рабочем месте без признаков жизни, его смерть констатировали сотрудники скорой помощи.

Пономарев родился 19 марта 1986 года в городе Павловск Воронежской области. Должность заместителя руководителя представительства МВД России в Республике Армения он замещал с ноября 2021 года, ему был присвоен классный чин советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3-го класса.

Ранее, с 2013 года, Пономарев занимался вопросами миграции в представительстве МВД РФ в Республике Таджикистан. До этого, с 2010 года, занимал различные должности в Управлении Федеральной миграционной службы России по г. Москве.

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