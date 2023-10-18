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Казахстан планирует построить более 1 тыс. км железных дорог вместе с КНР
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Казахстан планирует построить более 1 тыс. км железных дорог вместе с КНР

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Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев
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В ближайшие три года власти Казахстана намерены проложить 1 300 км новых железнодорожных путей в сотрудничестве с китайской инициативой «Один пояс — один путь», заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на открытии 18 октября Третьего одноименного форума международного сотрудничества в Пекине.

«В течение трех лет мы планируем проложить 1 300 км новых железнодорожных путей. На казахстанско-китайской границе намечено открытие третьего железнодорожного пункта пропуска, а также строительство новых сухих портов «Бахты» и «Калжат», — сказал Токаев.

Он добавил, что «Один пояс — один путь» дал толчок ренессансу Великого Шелкового пути, поэтому китайскую инициативу справедливо называют мегапроектом XXI века. Лидер Казахстана назвал свою страну способной стать транспортно-логистическим узлом международного значения, так как она, находясь в центре Евразии, связывает Север и Юг, Запад и Восток.

«Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится на Казахстан. Придавая большое значение развитию транзитно-транспортной отрасли, за последние 15 лет мы направили на эти цели свыше $35 млрд. Запущены такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический центр в Ляньюньгане, сухой порт «Хоргос», транзитная магистраль Западная Европа — Западный Китай, железнодорожный коридор из Китая в Иран», — цитирует его Telegram-канал президента Казахстана.

Токаев особо подчеркнул ключевую роль флагманского проекта — Транскаспийского международного транспортного маршрута. Соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, он может стать «континентальным мостом «Пояса и Пути», вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки, подчеркнул глава республики.

Форум «Один пояс — один путь»: даты, программа, страны-участницы
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17 октября президент Казахстана в ходе переговоров в Пекине пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику в будущем году. Стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в ряде сфер и направлений.

Ранее в тот же день Си Цзиньпин отметил важность сотрудничества с Казахстаном для воплощения проектов инициативы «Один пояс ― один путь». Председатель КНР отметил, что динамичное и стабильное развитие отношений между странами благоприятно отразится на регионе.

Также в первый день форума российский президент Владимир Путин провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

Третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» состоится 17 и 18 октября в Пекине. Международный форум проходит в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином. Главной темой форума стало «Высококачественное строительство «Одного пояса — одного пути», совместное достижение общего развития и процветания». Свое участие в форуме подтвердили представители более чем 140 стран и более 30 международных организаций.

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