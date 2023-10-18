Путин рассказал о важности тесной внешнеполитической координации РФ и Китая

В сложившихся условиях крайне необходима внешнеполитическая координация, которой следуют Россия и Китай. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в рамках форума «Один пояс ― один путь» в Пекине.

«В нынешних условиях востребована тесная внешнеполитическая координация. Российская Федерация и Китай так и выстраивают сотрудничество», ― заявил российский лидер.

Кроме того, Путин отметил необходимость развития исторического Великого Шелкового пути в современном мире.

«Идея Китайской Народной Республики о развитии сотрудничества между странами исторического Шелкового пути получила хорошее развитие, все государства получают от этого преимущество», ― отметил президент России.

Также Си Цзиньпин отметил, что с 2013 года они с Владимиром Путиным провели 42 встречи: за это время им удалось наладить крепкую дружбу и сотрудничество.

Ранее в этот день российский лидер также отметил совместное стремление РФ и КНР к равноправному сотрудничеству в мире. По его мнению, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

Кроме того, в своей речи на открытии форума Си Цзиньпин заявил, что на данный момент Китай стал основным торговым партнером для 140 различных стран и регионов. По его словам, китайский рынок благодаря этому форуму с каждым годом становится всё более значительной частью мирового рынка.

Утром 18 октября президент России прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия третьего международного форума «Один пояс — один путь».

«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.