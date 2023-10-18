В США призвали граждан отказаться от поездок в Ливан

США рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан и разрешили части сотрудников американского посольства в Бейруте покинуть страну. Об этом в среду, 18 октября, сообщило агентство Reuters.

«Госдепартамент США во вторник повысил уровень предупреждения о поездках в Ливан до «не выезжать», сославшись на ситуацию с безопасностью, связанную с ракетными и артиллерийскими перестрелками между Израилем и «Хезболлой» (ливанским движением. — Ред.)», — передает издание.

Также отмечается, что Госдеп согласовал временный выезд членов семей американских госслужащих и некоторых сотрудников из посольства США в Бейруте из-за «непредсказуемой ситуации с безопасностью в Ливане».

Эта рекомендация появилась после того, как стало известно об ударе по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали сотни мирных жителей.

Ранее, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация. — Ред.). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки.

Однако сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии. Президент США Джо Байден отдал распоряжение своим помощникам изучить обстоятельства ракетного удара по госпиталю на территории сектора Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.