В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении устроившего дебош в соборе

На жителя Канска, который подозревается в оскорблении чувств верующих за хулиганство на территории собора, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале в среду, 18 октября.

«По версии следствия, в утреннее время 15 октября 2023 года компания молодых людей, находясь на тротуаре около Свято-Троицкого кафедрального собора города Канска, в нетрезвом состоянии выражались грубой нецензурной бранью», — рассказали в ведомстве.

Затем, по информации следствия, молодые люди зашли на территорию собора во время проведения воскресной литургии. Один из них, 20-летний местный житель, забрался на солею, откуда принялся кричать, выражаться нецензурной бранью, танцевать и угрожать насилием в адрес присутствовавших в храме верующих. Все свои действия мужчина записывал на видео на мобильный телефон.

В настоящее время подозреваемый задержан. Он подозревается в совершении преступлений, указанных в ч. 2 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужения»), а также в п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с угрозами применения насилия к гражданам»).

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к его совершению. Расследование продолжается», — подчеркнули в ГСУ СК по региону.

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