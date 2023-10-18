Минобороны сообщило о нейтрализации 28 беспилотников силами ПВО за ночь

Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи было перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем. Об этом в среду, 18 октября, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Ранее, 18 октября, силами ПВО над Белгородской областью были сбиты шесть беспилотников. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Днем ранее в небе над Белгородской областью был уничтожен один украинский БПЛА.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.