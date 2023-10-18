Путин отметил успехи Китая в реализации планов развития «Пояса и пути»

Россия рада успехам Китая в реализации планов развития форума «Один пояс — один путь». Об этом в среду, 18 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии третьего международного форума.

«Каждый из нас, когда начинает какое-то большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем КНР 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что всё получится. У наших китайских друзей получается. Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас», — сказал глава государства.

Путин также выразил уверенность, что инициатива «Один пояс — один путь» поможет странам-участницам найти коллективные и действительно эффективные решения для актуальных региональных и международных проблем. Он пожелал председателю КНР Си Цзиньпину и остальным участникам форума успехов в реализации планов.

Инициатива «Один пояс — один путь» была предложена Си Цзиньпином в 2013 году. Она объединила два проекта — «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Проект объединит Китай со странами Европы Центральной Азии и Африки, активизируя тем самым международные торгово-инвестиционные проекты.

Ранее в этот же день президент России прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине для участия в церемонии открытия международного форума «Один пояс — один путь». Он прибыл в Китай специально для участия в форуме и пробудет в Пекине два дня.

На церемонии открытия форума Путин заявил, что Россия и Китай, как и большинство стран, разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире. По его мнению, идея «Один пояс — один путь» логично вписывается в многосторонние усилия по укреплению созидательного и конструктивного взаимодействия в масштабах всего мирового сообщества.

Накануне, 17 октября, российский лидер провел в Пекине серию переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухе, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

Тогда же Владимир Путин провел неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

Кроме того, в этот день он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств пожали друг другу руки, сфотографировались и обменялись несколькими репликами.