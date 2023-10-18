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ВСУ потеряли до 115 человек личного состава на краснолиманском направлении

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Фото: Соцсети
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Российские военнослужащие подавили более 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировав до 115 боевиков на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 18 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, по словам офицера, ВС РФ вскрыли и подавили более 20 расчетов полевой артиллерии ВСУ, уничтожили два командно-наблюдательных пункта, а также боевую бронированную машину Kozak. Савчук отметил, что потери противника на данном направлении составили 115 боевиков.

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Ранее, 17 октября, Савчук сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» сорвали шесть попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении. Он добавил, что ВСУ потеряли около 60 боевиков, а также бронированную машину «Козак» и пикап.

До этого, 16 октября, в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили личный состав, опорные и наблюдательные пункты, маршруты ротации бронетехники и кочующие огневые средства ВСУ на краснолиманском направлении. Работа проводилась во взаимодействии с беспилотной авиацией и передовыми разведывательными группами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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