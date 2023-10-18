ВСУ потеряли до 115 человек личного состава на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие подавили более 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидировав до 115 боевиков на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 18 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении, в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии нанесено огневое поражение по живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, по словам офицера, ВС РФ вскрыли и подавили более 20 расчетов полевой артиллерии ВСУ, уничтожили два командно-наблюдательных пункта, а также боевую бронированную машину Kozak. Савчук отметил, что потери противника на данном направлении составили 115 боевиков.

Ранее, 17 октября, Савчук сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» сорвали шесть попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении. Он добавил, что ВСУ потеряли около 60 боевиков, а также бронированную машину «Козак» и пикап.

До этого, 16 октября, в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили личный состав, опорные и наблюдательные пункты, маршруты ротации бронетехники и кочующие огневые средства ВСУ на краснолиманском направлении. Работа проводилась во взаимодействии с беспилотной авиацией и передовыми разведывательными группами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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