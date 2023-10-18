Посол Антонов назвал решение США о поставке ракет ATACMS Украине грубейшей ошибкой

Решение администрации США организовать поставку дальнобойных ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ― грубейшая ошибка, которая повлечет за собой серьезные последствия. Об этом 17 октября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, Соединенные Штаты продолжают следовать траектории, которая приведет к полному разрыву двусторонних отношений.

Антонов добавил, что Россия не единожды предостерегала Вашингтон от опрометчивых решений, так как снабжение Киева вооружением приведет к подрыву стратегической и региональной безопасности, что может обернуться прямым столкновением РФ и НАТО.

«Содействие и поощрение администрацией бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений. Киев целенаправленно использует поставки из Вашингтона для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям», ― приводит слова Антонова Telegram-канал российского диппредставительства.

Тем не менее, отметил дипломат, американское оружие, поставленное Украине, не станет препятствием для России, и задачи спецоперации будут выполнены.

Ранее, 17 октября, стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали это вооружение при ударе по Бердянску в Запорожской области.

Тогда же телеканал CNN предположил, что тайная отправка Киеву ракет — это попытка Вашингтона застать врасплох Москву. По словам источника издания, в США предполагали, что Вооруженные силы России (ВС РФ) убрали бы свое вооружение за пределы досягаемости ATACMS, если бы заранее знали о поставках.

Вскоре было опубликовано заявление главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, в котором она подтвердила, что США действительно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

В распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитых ракет ATACMS на одном из направлений в зоне СВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года было объявлено после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.