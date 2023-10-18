Реклама
Прямой эфир
Мир
Владимир Путин прибыл на форум «Один пояс — один путь»
Мир
В Берлине прошли акции протеста после удара по больнице в секторе Газа
Происшествия
Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Белгородской области
Мир
Байден объявил о проведении расследования удара по больнице в Газе
Мир
«Исламский джихад» опроверг обвинения Израиля в ударе по больнице в Газе
Политика
Посол Антонов назвал отправку Украине ATACMS грубейшей ошибкой США
Мир
В ЕП заявили о неготовности Евросоюза к приему палестинских беженцев
Мир
ЦАХАЛ провела повторную проверку обстоятельств удара по госпиталю в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о запросе Байдена $100 млрд у конгресса на помощь Украине и Израилю
Мир
Власти Израиля призвали своих граждан покинуть территорию Турции
Мир
Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане
Мир
Минфин США объявит на этой неделе о новых санкциях против ХАМАС
Мир
СМИ сообщили об ударе по лагерю для беженцев Нусейрат в центральной части Газы
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 18 октября
Сюжет:

Посол Антонов назвал решение США о поставке ракет ATACMS Украине грубейшей ошибкой

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение администрации США организовать поставку дальнобойных ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ― грубейшая ошибка, которая повлечет за собой серьезные последствия. Об этом 17 октября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, Соединенные Штаты продолжают следовать траектории, которая приведет к полному разрыву двусторонних отношений.

Антонов добавил, что Россия не единожды предостерегала Вашингтон от опрометчивых решений, так как снабжение Киева вооружением приведет к подрыву стратегической и региональной безопасности, что может обернуться прямым столкновением РФ и НАТО.

«Содействие и поощрение администрацией бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений. Киев целенаправленно использует поставки из Вашингтона для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям», ― приводит слова Антонова Telegram-канал российского диппредставительства.

Тем не менее, отметил дипломат, американское оружие, поставленное Украине, не станет препятствием для России, и задачи спецоперации будут выполнены.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

Ранее, 17 октября, стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали это вооружение при ударе по Бердянску в Запорожской области.

Тогда же телеканал CNN предположил, что тайная отправка Киеву ракет — это попытка Вашингтона застать врасплох Москву. По словам источника издания, в США предполагали, что Вооруженные силы России (ВС РФ) убрали бы свое вооружение за пределы досягаемости ATACMS, если бы заранее знали о поставках.

Вскоре было опубликовано заявление главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, в котором она подтвердила, что США действительно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

В распоряжении «Известий» появились кадры обломков сбитых ракет ATACMS на одном из направлений в зоне СВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года было объявлено после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023