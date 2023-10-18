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В Берлине прошли акции протеста после удара по больнице в секторе Газа
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В Берлине прошли акции протеста после удара по больнице в секторе Газа

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