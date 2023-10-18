В Берлине прошли акции протеста после удара по больнице в секторе Газа

Несколько пропалестинских демонстраций прошло в Берлине после удара по больнице в секторе Газа в ночь на 18 октября. Кадры с места событий появились в распоряжении «Известий».

«Если это совершил Израиль, то все, кто его поддерживают — США, Германия, Великобритания, Франция, — все они тоже подельники. Они поддерживают, финансируют геноцид в секторе Газа. Это именно геноцид, преступление против человечности. Поэтому мы сейчас здесь», — рассказал один из протестующих.

На кадрах видно, что жители Берлина собрались на площади перед Бранденбургскими воротами. Они зажгли свечи, разложили флаг Палестины. В руках у протестующих плакат с надписью: «Не говорите, что вы ничего не знали!».

Ранее, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация. — «Известия»). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки. Однако сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В этот же день Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

После инцидента в ряде стран начались массовые акции протеста. В Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на госпиталь.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.