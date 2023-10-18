СМИ сообщили об ударе по лагерю для беженцев Нусейрат в центральной части Газы
Израиль ударил по пекарне в лагере для палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, о чем 18 октября сообщают местные СМИ.
«Израильская бомбардировка по пекарне Нусейрат в центральной части сектора Газа. Есть жертвы и раненые», — сказано в сообщении в Telegram-канале Gaza Now.
Накануне корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита показал лагерь для палестинских беженцев Нусейрат на территории школы в секторе Газа. По его словам, рассчитана школа всего на 400 человек, однако в ней находятся сейчас более 5 тыс.
7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.
14 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что население сектора Газа не собирается покидать территорию анклава. Он также уточнил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в Газу.
По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.