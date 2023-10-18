Артиллеристы ЦВО выявили и уничтожили кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении

Во время разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) вела воздушную разведку района, в котором действовал кочующий танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 18 октября показало, как удалось обнаружить и уничтожить боевую машину противника с помощью гаубицы «Мста-Б».

Используя малогабаритный беспилотный летательный аппарат, разведчики ЦВО обнаружили на краснолиманском направлении украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и незамедлительно навели на бронемашину 152-миллиметровую гаубицу.

Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем группой орудий поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником ЦВО.

«Наше подразделение активно использует средства БПЛА, проводим разведку местности, занимаемся сбором информации. Выясняем, где противник останавливается, где техника находится, где строятся. Собираем информацию, выходим на старших и начинаем отрабатывать. Также осуществляем корректировку огня с закрытых огневых позиций», — рассказал о задачах командир разведывательной группы с позывным Татарин.

Он добавил, что в какой-то момент противник на линии соприкосновения начал применять танк Т-64. Сразу атаковать боевую машину не удалось, но затем, приноровившись, он преградил танку путь и попал в задний отсек.

«Так мы остановили танк. В течение двух дней он не ездил. Прошло около трех дней, и он снова поехал, но не добрался до позиций. Там встал и стоит», — вспоминал Татарин.

По его словам, во время боев нередко приходится работать по иностранной технике противника. Недавно столкнулись с иностранными наемниками — грузинским батальоном.

«На переднем крае работает разведка, которая с помощью БПЛА собирает информацию, огневые позиции, блиндажи. Затем данные передаются нашему вычислителю — он вычисляет, мы отрабатываем. Недавно подбили танк на ходу. В основном работа идет по укреплениям. Если необходимо, можем и круглыми сутками стрелять, но вообще всё посменно отработано, конечно», — поделился номер расчета орудия «Мста-Б» с позывным Хуан.



За проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения кочующего огневого средства противника военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам, рассказали в военном ведомстве.

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