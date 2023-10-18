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Артиллеристы ЦВО выявили и уничтожили кочующий танк ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Во время разведывательно-поисковых действий на линии боевого соприкосновения передовая разведгруппа Центрального военного округа (ЦВО) вела воздушную разведку района, в котором действовал кочующий танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 18 октября показало, как удалось обнаружить и уничтожить боевую машину противника с помощью гаубицы «Мста-Б».

Используя малогабаритный беспилотный летательный аппарат, разведчики ЦВО обнаружили на краснолиманском направлении украинский танк, выезжающий с закрытой огневой позиции, и незамедлительно навели на бронемашину 152-миллиметровую гаубицу.

Пристрелочным снарядом артиллеристы ЦВО остановили украинский танк. Затем группой орудий поразили боевую машину, что спровоцировало подрыв боекомплекта. Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта были зафиксированы разведывательным беспилотником ЦВО.

«Наше подразделение активно использует средства БПЛА, проводим разведку местности, занимаемся сбором информации. Выясняем, где противник останавливается, где техника находится, где строятся. Собираем информацию, выходим на старших и начинаем отрабатывать. Также осуществляем корректировку огня с закрытых огневых позиций», — рассказал о задачах командир разведывательной группы с позывным Татарин.

Он добавил, что в какой-то момент противник на линии соприкосновения начал применять танк Т-64. Сразу атаковать боевую машину не удалось, но затем, приноровившись, он преградил танку путь и попал в задний отсек.

«Так мы остановили танк. В течение двух дней он не ездил. Прошло около трех дней, и он снова поехал, но не добрался до позиций. Там встал и стоит», — вспоминал Татарин.

По его словам, во время боев нередко приходится работать по иностранной технике противника. Недавно столкнулись с иностранными наемниками — грузинским батальоном.

«На переднем крае работает разведка, которая с помощью БПЛА собирает информацию, огневые позиции, блиндажи. Затем данные передаются нашему вычислителю — он вычисляет, мы отрабатываем. Недавно подбили танк на ходу. В основном работа идет по укреплениям. Если необходимо, можем и круглыми сутками стрелять, но вообще всё посменно отработано, конечно», — поделился номер расчета орудия «Мста-Б» с позывным Хуан.

За проявленную отвагу и слаженные действия в ходе уничтожения кочующего огневого средства противника военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам, рассказали в военном ведомстве.

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13 октября корреспондент «Известий» Мери Бадунц показала работу российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Артиллерийский полк группировки «Днепр» армии России уничтожил блиндажи, опорные пункты, пулеметные и гранатометные точки ВСУ на херсонском направлении.

17 сентября корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу артиллеристов 34-й отдельной мотострелковой бригады на запорожском направлении. Работа артиллеристов в зоне спецоперации РФ по защите Донбасса отличается быстрой маневренностью: как только экипаж получает координаты цели и сигнал о скоплении противника, ему нужно сразу же выдвинуться на задание из укрытия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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