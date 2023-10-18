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Полянский объяснил проблему ближневосточной резолюции Бразилии

Полянский заявил, что ближневосточная резолюция Бразилии в СБ ООН устраивает не всех участников
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Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
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Проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Израиле и Газе, разработанный бразильскими представителями, устраивает не всех из-за его несбалансированности. Об этом сообщает 18 октября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский объяснил, что главные недостатки бразильского проекта заключаются в осуждении исключительно стороны Палестины в палестино-израильском конфликте, а также в отсутствии «призыва к немедленному прекращению огня».

«Крупных недостатков у этого проекта два: наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает его политическим и несбалансированным; отсутствие призыва к немедленному прекращению огня», — написал зампостпреда в своем Telegram-канале.

В связи с этим, отметил Полянский, Россия внесла поправки к этим двум пунктам, голосование за которые будет проходить перед самим проектом.

«Поправку, которая касается осуждения ударов по Газе, мы сегодня дополнили осуждением удара по госпиталю «Аль-Ахли» в Газе», ― добавил дипломат.

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В проекте своей резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

При этом резолюция не была принята 16 октября, поскольку не набрала необходимых девяти голосов за. Против резолюции выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Помимо России, проект поддержали Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Остальные страны воздержались.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что голосование членов СБ ООН относительно проекта российской резолюции демонстративно и показательно. Совет, по его словам, в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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