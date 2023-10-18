Минфин США объявит на этой неделе о новых санкциях против ХАМАС

Министерство финансов США намерено на этой неделе объявить о новых санкциях в отношении движения ХАМАС и некоторых его руководителей, сообщил во вторник, 17 октября, портал Axios со ссылкой на официальных лиц. Так Вашингтон ответит на нападение на Израиль.

Несмотря на то что у лидеров ХАМАС нет активов в США, санкции усилят давление на некоторые страны, в которых пребывают члены движения, например Катар. По словам информатора, набор санкций, принятый на этой неделе, вероятно, станет первым из нескольких последующих раундов рестрикций.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что нарушение операций по финансированию ХАМАС не является чем-то новым для организации.

«Это было приоритетом казначейства на протяжении десятилетий. Казначейство будет использовать наши инструменты для борьбы с финансированием ХАМАС и общим финансированием терроризма», — добавил Нельсон.

Он пояснил, что ХАМАС получает доход от секретных инвестиционных портфелей и сети глобальных активов, стоимость которых оценивается в сотни миллионов долларов. По его словам, казначейство нацелилось на эти источники финансирования и тех, кто их обеспечивает. Так США намерены пресечь возможность международных систем подпитывать кампанию ХАМАС.

18 октября президент США Джо Байден отдал распоряжение своим помощникам изучить обстоятельства ракетного удара по госпиталю на территории сектора Газа. По его словам, сразу после того, как он узнал о случившемся, Байден связался с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

17 октября глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за преступления, совершенные Израилем в секторе Газа, на США. Он заявил, что Вашингтон повинен в смертоносном нападении на больницу Аль-Ахли в секторе Газа, так как позволяет подобному совершаться, прикрывая израильскую агрессию.

Ближневосточный конфликт обострился утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.