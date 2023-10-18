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Минфин США объявит на этой неделе о новых санкциях против ХАМАС

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Министерство финансов США намерено на этой неделе объявить о новых санкциях в отношении движения ХАМАС и некоторых его руководителей, сообщил во вторник, 17 октября, портал Axios со ссылкой на официальных лиц. Так Вашингтон ответит на нападение на Израиль.

Несмотря на то что у лидеров ХАМАС нет активов в США, санкции усилят давление на некоторые страны, в которых пребывают члены движения, например Катар. По словам информатора, набор санкций, принятый на этой неделе, вероятно, станет первым из нескольких последующих раундов рестрикций.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон заявил, что нарушение операций по финансированию ХАМАС не является чем-то новым для организации.

«Это было приоритетом казначейства на протяжении десятилетий. Казначейство будет использовать наши инструменты для борьбы с финансированием ХАМАС и общим финансированием терроризма», — добавил Нельсон.

Он пояснил, что ХАМАС получает доход от секретных инвестиционных портфелей и сети глобальных активов, стоимость которых оценивается в сотни миллионов долларов. По его словам, казначейство нацелилось на эти источники финансирования и тех, кто их обеспечивает. Так США намерены пресечь возможность международных систем подпитывать кампанию ХАМАС.

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18 октября президент США Джо Байден отдал распоряжение своим помощникам изучить обстоятельства ракетного удара по госпиталю на территории сектора Газа. По его словам, сразу после того, как он узнал о случившемся, Байден связался с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

17 октября глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания возложил ответственность за преступления, совершенные Израилем в секторе Газа, на США. Он заявил, что Вашингтон повинен в смертоносном нападении на больницу Аль-Ахли в секторе Газа, так как позволяет подобному совершаться, прикрывая израильскую агрессию.

Ближневосточный конфликт обострился утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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