Байден объявил о проведении расследования удара по больнице в Газе

Президент США Джо Байден отдал распоряжение своим помощникам изучить обстоятельства ракетного удара по госпиталю на территории сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 18 октября.

«Я возмущен и глубоко опечален взрывом в арабской больнице Аль-Ахли в секторе Газа и последовавшими за этим ужасными человеческими жертвами», — написал американский лидер.

По его словам, сразу после того, как он узнал о случившемся, Байден связался с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, он отдал распоряжения своей команде, в задачи которой входят вопросы национальной безопасности, «продолжать собирать информацию о том, что именно произошло» с больницей в Газе.

«Соединенные Штаты однозначно выступают за защиту жизни гражданского населения во время конфликта, и мы скорбим по пациентам, медицинскому персоналу и другим невинным людям, убитым или раненным в этой трагедии», — выразил соболезнования Байден.

Ранее, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация. — «Известия»). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки.

Однако сам «Исламский джихад» опроверг свою вину в этом происшествии.

В этот же день Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.