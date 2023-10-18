NASA перенесло запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС на 6 ноября

Грузовой корабль Cargo Dragon, который должен отправить продовольствие и исследовательское оборудование к Международной космической станции (МКС), выполнит полет не раньше 6 ноября. Об этом 17 октября сообщает блог Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Таким образом, запуск Cargo Dragon состоится не ранее 22:01 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (6 ноября в 05:01 мск).

Ракета-носитель Falcon 9 стартует с космодрома в космическом центре Кеннеди, который расположен в штате Флорида.

Ранее, 16 октября, стало известно, что из-за утечки теплоносителя внешнего контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля «Наука» был перенесен на неопределенный срок выход в открытый космос с американского сегмента МКС, запланированный на 19 октября.

Управление подчеркнуло, что теплоноситель не токсичен и не опасен для экипажа, а задержка связана с поиском наилучшего решения для сохранения оборудования от попадания вещества во внутренние системы модуля.