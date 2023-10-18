Al Arabiya: более 800 человек погибли или ранены при атаке на больницу в Газе

Число погибших и пострадавших от ракетного удара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа возросло до 800 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya во вторник, 17 октября.

Издание также сообщило, что число погибших может продолжить увеличиваться, поскольку некоторые раненые находятся в очень тяжелом состоянии.

17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар, унесший жизни, как сообщалось тогда, не менее 500 человек. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части погибли женщины и дети.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.).

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.