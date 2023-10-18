Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Антонов назвал отправку Украине ATACMS грубейшей ошибкой США
Мир
В ЕП заявили о неготовности Евросоюза к приему палестинских беженцев
Мир
ЦАХАЛ провела повторную проверку обстоятельств удара по госпиталю в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о запросе Байдена $100 млрд у конгресса на помощь Украине и Израилю
Мир
Власти Израиля призвали своих граждан покинуть территорию Турции
Мир
Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане
Мир
Власти Палестины проводят экстренное совещание по вопросу обстрела больницы в Газе
Мир
Российская авиация ликвидировала лагерь террористов и склад боеприпасов в Сирии
Общество
Российские медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в текущем сезоне
Общество
Медведев назвал удар по больнице в Газе военным преступлением
Мир
РФ и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе
Мир
Байден отменил поездку в Иорданию
Мир
ИГ взяло на себя ответственность за террористическую атаку в Брюсселе
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве 18 октября
Сюжет:

Политолог объяснил причину протестов в поддержку палестинцев

Политолог Светов: к протестующим в поддержку Палестины необходимо прислушаться
0
Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Протесты в поддержку Палестины, которые разворачиваются сейчас на улицах городов Турции, Ливана, Туниса, Иордана и многих других стран, абсолютно закономерны. К такому выводу 18 октября пришел политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, государства, окружающие Израиль, не только превалируют количественно практически в 50 раз, но также разделяют понятные друг другу языки и единую религию. Ракетная атака на больницу в секторе Газа, повлекшая за собой сотни жертв, считает политолог, стала катализатором, который объединил людей в тяжелую минуту.

Также, отметил Светов, большую роль играют протесты, которые в течение последних полутора недель проходят не только на Ближнем Востоке, но и в странах Европы и Северной Америки. Этот феномен, как считает эксперт, должен заставить власти западных стран прислушиваться к своему населению.

Бой без правил: в секторе Газа ракета попала в переполненную больницу
Как в мире отреагировали на трагедию, унесшую жизни сотен мирных граждан

В ночь на 18 октября жители Бейрута вышли на улицы городов, чтобы выразить протест в связи с массовой гибелью людей в результате попадания ракеты по зданию госпиталя в секторе Газа. На места протестов участники акции выдвигаются целыми автобусами.

Кроме того, акции протеста сейчас проходят и в других странах, в том числе в Турции, Сирии, Иране, Тунисе и Иордане. Так, например, в Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля.

Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети. Согласно последним данным минздрава Газы, погибло и пострадало более 800 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.).

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023