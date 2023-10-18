Политолог объяснил причину протестов в поддержку палестинцев

Протесты в поддержку Палестины, которые разворачиваются сейчас на улицах городов Турции, Ливана, Туниса, Иордана и многих других стран, абсолютно закономерны. К такому выводу 18 октября пришел политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, государства, окружающие Израиль, не только превалируют количественно практически в 50 раз, но также разделяют понятные друг другу языки и единую религию. Ракетная атака на больницу в секторе Газа, повлекшая за собой сотни жертв, считает политолог, стала катализатором, который объединил людей в тяжелую минуту.

Также, отметил Светов, большую роль играют протесты, которые в течение последних полутора недель проходят не только на Ближнем Востоке, но и в странах Европы и Северной Америки. Этот феномен, как считает эксперт, должен заставить власти западных стран прислушиваться к своему населению.

В ночь на 18 октября жители Бейрута вышли на улицы городов, чтобы выразить протест в связи с массовой гибелью людей в результате попадания ракеты по зданию госпиталя в секторе Газа. На места протестов участники акции выдвигаются целыми автобусами.

Кроме того, акции протеста сейчас проходят и в других странах, в том числе в Турции, Сирии, Иране, Тунисе и Иордане. Так, например, в Анкаре толпы митингующих перекрыли одну из трасс, а в Стамбуле демонстранты прошли маршем к генеральному консульству Израиля.

Вечером 17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети. Согласно последним данным минздрава Газы, погибло и пострадало более 800 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.).

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.