ЦАХАЛ назвала число не долетевших до Израиля за время эскалации ракет из сектора Газа

С начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной уже около 450 ракет, запущенных с территории сектора Газа, не долетели до границы. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале в среду, 18 октября.

«Террористические организации в секторе Газа ведут неизбирательный огонь по Израилю. С начала войны около 450 ракет, выпущенных в сторону Израиля, упали в Газе, поставив под угрозу и причинив вред жизням жителей Газы», — заявили израильские военные.

Так в ЦАХАЛ прокомментировали взрыв в одной из больниц в секторе Газа, в результате которого погибло и пострадало более 800 человек.

Ранее, 17 октября, по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети, всего погибло и пострадало более 800 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа. Тогда же ЦАХАЛ заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация — Ред.). Позже военные Израиля объявили о подтверждении этой информации после проведения повторной проверки.

В этот же день Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.