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В посольстве Ирана сравнили сектор Газа с тюрьмой под открытым небом

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Израиль практически «создал большую тюрьму без крыши под названием «Газа», которая в течение многих лет находится в осаде и под эмбарго. При этом международное сообщество молчит. Так прокомментировал «Известиям» ситуацию в секторе Газа посол Ирана в РФ Казем Джалали.

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«Несомненно, сионистский режим — оккупационный, убивающий детей, и за последние 70 лет он совершил бесчисленное количество преступлений на оккупированных территориях»,— сказал Джалали.

Согласно словам иранского дипломата, широкомасштабное притеснение жителей Газы вынудило их защищать свои права. Он отметил в этой связи, что право на жизнь, на землю, образование, дыхание — это естественные желания каждого человека.

«Израильский режим даже не соблюдает свои международные соглашения. Завершены ли соглашения «Осло I» и «Осло II»? Было ли реализовано право на формирование палестинского правительства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН? Как вы знаете, ни одно из этих обязательств не было выполнено», — подытожил глава иранской дипломатической миссии.

В интервью «Известям» он также рассказал о реализации транспортного коридора «Север – Юг» и совместных планах по производству автомобилей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Ирана в РФ «Известиям»:

«Сионистский режим создал большую тюрьму под названием «Газа»

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