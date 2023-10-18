Медведев назвал удар по больнице в Газе военным преступлением

Удар по больнице в секторе Газа является военным преступлением, ответственность за которое несут США, заявил 18 октября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа, безусловно, является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал он в Telegram-канале.

Днем ранее с обвинением в адрес США выступил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Он назвал страну ответственной за преступления, творящиеся в секторе Газа.

17 октября по баптистской больнице в Газе был нанесен ракетный удар, унесший жизни не менее 500 погибших. По информации министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части погибли женщины и дети. В Палестине объявлен трехдневный траур. Позднее в этот день стало известно об увеличении числа погибших и раненых до 800 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в РФ. — Ред.). Разведка из нескольких источников подтвердила эту версию.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

В ряде городов прошли протесты после гибели мирных жителей в атакованной больнице. Палестинским силам безопасности пришлось разгонять демонстрацию в Рамалле против атаки на госпиталь в Газе. Правоохранители применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.