Минздрав сектора Газа подтвердил гибель при атаке на больницу только гражданских лиц
Все погибшие при атаке на больницу в Газе были гражданскими лицами, заявили 17 октября в министерстве здравоохранения сектора.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли по меньшей мере 500 человек.
Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
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