Делегация Шольца покинула самолет в Тель-Авиве из-за воздушной тревоги

Делегация канцлера Германии Олафа Шольца покинула самолет на аэродроме Тель-Авива в Израиле из-за воздушной тревоги. Об этом сообщил таблоид Express во вторник, 17 октября.

«Делегации Шольца пришлось внезапно покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сигнала ракетной тревоги. Пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме», — написали в издании.

Кроме того, по информации таблоида, в течение дня в городе несколько раз уже раздавались сигналы тревоги, и Шольц по этой причине был вынужден неоднократно спускаться в бомбоубежище, располагающееся при здании посольства Германии.

Express также сообщил, что в Тель-Авиве срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», были слышны несколько взрывов.

Ранее, 12 октября, Шольц заявил, что Германия намерена поддерживать Израиль в противостоянии с Палестиной. Он объяснил такое решение тем фактом, что на территории еврейского государства в настоящее время проживает много немцев.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, ответственность за это взяло на себя ХАМАС. Боевики также вторглись в приграничные районы на юге страны. Израильский министр обороны Йоав Галант объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.