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Реконструкция станции МЦД-1 Тестовская завершится в 2025 году

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Реконструкцию станции МЦД-1 Тестовская планируют завершить в 2025 году. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, станция станет московским городским вокзалом. Там оборудуют три удобные платформы с навесами, пишет RT. Кроме того, запланировано строительство пешеходного тоннеля, который соединит Тестовскую МЦД-1 и МЦД-2, чтобы пересадка стала быстрее и комфортнее для пассажиров, сообщает телеканал «360».

«Мы делаем городской транспорт удобнее в районе делового центра «Москва-Сити», где всегда много людей», — цитирует Ликсутова сайт kp.ru.

В ближайшем будущем станция Тестовская МЦД-1 будет временной станцией, где будут останавливаться поезда первого диаметра, пригородных поездов и аэроэкспрессов, отмечает «Москва 24».

Как отмечает сайт aif.ru, поезда МЦД-1 останавливаются на станции Тестовская с 2019 года, когда открыли Белорусско-Савеловский диаметр. В сентябре этого года в этом районе начал работать МЦД-4 Калужско-Нижегородский.

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11 октября стало известно, что новый пешеходный мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко в Москве. Его протяженность составит 300 м. Один из спусков будет направлен в сторону станции МЦД-1 Тестовская, пишет НСН.

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