Еще три участка на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ
На западе Москвы еще три участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Два участка находятся на проспекте Вернадского, еще один — в районе Тропарево-Никулино на Озерной улице, уточняет RT. Там планируется строительство новых жилых кварталов, общая площадь застройки составит 3,85 га.
Сейчас на этих участках располагаются устаревшие торгово-бытовые объекты, места хранения транспорта и автостоянка.
Ефимов уточнил, что объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 4 млрд рублей, сообщает сайт aif.ru.
Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на проспекте Вернадского запланировано не только строительство почти 32 тыс. кв. м комфортного жилья, но также озеленение и благоустройство территории, отмечает агентство городских новостей «Москва». Там будет сформировано парковочное пространство, появятся спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха, сообщает «Москва 24». На Озерной улице запланировано расширение участка до Востряковского кладбища, пишет НСН.
В настоящее время в Москве на разных этапах реализации находятся 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.
В августе Владимир Ефимов рассказал, что в Москве запланировали строительство 14 спорткомплексов общей площадью 91,5 тыс. кв. м в рамках проектов КРТ. Их построят на месте бывших промзон и заброшенных участков. В частности, возведут оздоровительные комплексы с бассейнами и физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр. В частности, спорткомплексы появятся в Западном и Восточном Дегунино и в Коптево, уточняет сайт kp.ru.