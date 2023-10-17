Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и ОАЭ запросили срочное заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе
Мир
Палестинские силы безопасности разогнали демонстрацию в Рамалле
Мир
В ЕС заявили о желании стать посредником в освобождении захваченных ХАМАС заложников
Мир
Армия Израиля обвинила во взрыве госпиталя в секторе Газа «Исламский джихад»
Мир
Страны Персидского залива выделят $100 млн на помощь жителям сектора Газа
Происшествия
В Минобороны заявили о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА
Мир
В Пентагоне подтвердили подготовку 2 тыс. военных к переброске на Ближний Восток
Происшествия
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Белгородской областью
Мир
Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS
Мир
WP сообщила об отправке 4 тыс. моряков и морпехов США к Израилю
Армия
Морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВСУ
Мир
Нетаньяху назвал атаку ХАМАС превзошедшей масштаб терактов 11 сентября
Мир
ООН выступила против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте
Мир
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля

Еще три участка на западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На западе Москвы еще три участка реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом во вторник, 17 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Два участка находятся на проспекте Вернадского, еще один — в районе Тропарево-Никулино на Озерной улице, уточняет RT. Там планируется строительство новых жилых кварталов, общая площадь застройки составит 3,85 га.

Сейчас на этих участках располагаются устаревшие торгово-бытовые объекты, места хранения транспорта и автостоянка.

Ефимов уточнил, что объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 4 млрд рублей, сообщает сайт aif.ru.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на проспекте Вернадского запланировано не только строительство почти 32 тыс. кв. м комфортного жилья, но также озеленение и благоустройство территории, отмечает агентство городских новостей «Москва». Там будет сформировано парковочное пространство, появятся спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха, сообщает «Москва 24». На Озерной улице запланировано расширение участка до Востряковского кладбища, пишет НСН.

В настоящее время в Москве на разных этапах реализации находятся 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

Тренд на офсет
Как Москва стала лидером по партнерским договорам

В августе Владимир Ефимов рассказал, что в Москве запланировали строительство 14 спорткомплексов общей площадью 91,5 тыс. кв. м в рамках проектов КРТ. Их построят на месте бывших промзон и заброшенных участков. В частности, возведут оздоровительные комплексы с бассейнами и физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр. В частности, спорткомплексы появятся в Западном и Восточном Дегунино и в Коптево, уточняет сайт kp.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023