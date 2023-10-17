В Израиле связали удар по больнице в Газе с неудачным запуском ракеты ХАМАС

Ракетный удар, нанесенный по баптистской больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, унесший по меньшей мере 500 жизней, мог быть связан с неудачным запуском ракеты ХАМАС. Об этом 17 октября сообщает израильский телеканал i24 со ссылкой на первоначальное расследование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Первоначальное расследование Армией обороны Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС», ― говорится в сообщении.

Вечером 17 октября минздрав Газы сообщил, что при ударе Израиля по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» погибло не менее 500 человек.

«Более 500 жертв при обстреле больницы «Аль-Ахли Аль-Маадани», ― цитирует заявление минздрава агентство Al-Jazeera.

Тем временем Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН 18 октября в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа.

Ранее, 15 октября, советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт будет длиться «до обретения палестинцами независимого государства со столицей в Иерусалиме». Политик отметил, что палестинское руководство в приоритете занято прекращением агрессии в отношении жителей сектора Газа. Кровопролитие в анклаве должно быть остановлено, вместо него должны быть организованы политические переговоры, считает Махмуд аль-Хаббаш.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.