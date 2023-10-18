Российская авиация ликвидировала лагерь террористов и склад боеприпасов в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в сирийской провинции Идлиб ликвидировала лагерь подготовки боевиков и склад боеприпасов, принадлежащие террористам. Об этом рассказал на брифинге во вторник, 17 октября, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Ввиду непрекращающихся провокаций со стороны террористических группировок, действующих на территории идлибской зоны деэскалации, ВКС России продолжили нанесение авиационных ударов по объектам незаконных вооруженных формирований», — заявил Кулить.

Он дополнил, что уничтоженный ВКС лагерь подготовки террористов находился в районе населенного пункта Шейх-Юсеф, а склад боеприпасов был обнаружен российскими военными в районе населенного пункта Дара-Гарби.

Ранее, 16 октября, Кулить сообщал, что террористические группировки в Сирии проводят подготовку ряда нападений на мирное население и районы дислокации российских и сирийских войск, а также на гражданскую инфраструктуру. Предполагалось, что боевики могут использовать беспилотники и реактивные системы залпового огня с большим радиусом поражения.

Перед этим, 15 октября, ВКС России атаковали ремонтную базу бронетанковой техники боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (обе запрещены в РФ). Кулить пояснил, что за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны двух вышеназванных террористических организаций.

За день до этого, 14 октября, Кулить сообщил, что российскими силами в Сирии поражены два пункта управления и пять складов с боеприпасами.