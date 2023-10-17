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Сбившая женщину в подмосковном Щелково оказалась специалистом по рекрутингу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Девушка, сбившая женщину в подмосковном Щелково возле офиса управляющей компании (УК) «Паритет», является специалистом по рекрутингу и не работает на организацию. Об этом 17 октября «Известиям» сообщила ассоциация УК «Основа».

«Будучи специалистом по рекрутингу, она предложила УК услуги своего ИП по подбору персонала с целью помочь управляющей компании и населению многоквартирных домов, страдающих от дефицита рабочей силы», — говорится в сообщении.

В ассоциации заявили, что в офисе УК «Паритет» девушка столкнулась с собранием недовольных жильцов, которые хотели встретиться с руководством компании. Они принялись предъявлять ей свои претензии, приняв за сотрудницу организации.

«Она выбежала из офиса, спасаясь в автомобиле. Но агрессивно настроенные люди настигли ее и там, нанося удары по машине. Находясь в стрессовом состоянии, защищая себя и автомобиль, она решила уехать от толпы, не глядя от волнения в зеркала и не понимая, что ее провоцируют на ДТП», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Ассоциация указала, что к перебоям с подачей отопления и воды, которые вызвали открытое недовольство жильцов, привели нехватка рабочей силы, изношенность сетей и недостаток средств, вызванный низкой ставкой управляющей компании.

Для решения сложившейся ситуации «Основа» призвала государственные органы оперативно профинансировать капитальный ремонт в домах, где произошли аварии, и принять меры по повышению ставки содержания общего имущества.

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Ранее в этот день сообщалось, что группа местных жителей пришла к офису компании, чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Они перегородили выезд одной из сотрудниц, однако та всё равно сдала назад на своем автомобиле Audi и сбила одну из женщин. После этого она продолжила движение, переехав ноги лежащей девушки.

По словам пострадавшей Натальи С., в настоящее время она находится в больнице и не может ходить после полученных травм. Ей назначили рентген, компьютерную томографию и анализ крови.

Позднее она рассказала, что местные жители пришли к офису управляющей компании, поскольку ее сотрудники никак не реагировали ни на жалобы, ни на заявления местных жителей. Женщина уточнила, что выбежавшая работница хотела скрыться от толпы горожан, но группа преградила ей дорогу, после чего она сбила на автомобиле Наталью и еще раз ее переехала.

В отношении водителя Audi сотрудниками Следственного управления МУ МВД России «Щелковское» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

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