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Путин призвал Байдена учиться, чтобы не было стремления никого подавлять

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Американским элитам необходимо научиться уважительно относиться к интересам других стран. Об этом 17 октября президент России Владимир Путин заявил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У нас в России есть известная поговорочка — «век живи, век учись», и это касается не только президента Байдена, а политических элит в США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять», — сказал Путин, комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении «подавить» президента РФ.

Он добавил, что «стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам».

По словам российского лидера, элиты США «с присущим им обычным блеском» протокольно улыбаются и хлопают по плечу. Однако уважение к другим странам и народам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, и тогда никого не нужно будет подавлять, повторил Путин.

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Накануне, 16 октября, Байден в интервью телеканалу CBS News заявил, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По его словам, он сможет объединить Европу для этого. Позже, 17 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что и Байден, и европейские лидеры с трудом могут объяснить, зачем это нужно, и подчеркнул, что у них ничего не получается.

В этот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Бели в беседе с «Известиями» выразил мнение, что слова Байдена являются желанием тщеславно преподнести свою персону в преддверии выборов.

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