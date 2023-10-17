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В Минобороны заявили о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА

Минобороны РФ: российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Белгородской областью. Об этом 17 октября сообщает Минобороны РФ.

«17 октября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном сбитом в регионе беспилотнике самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Днем ранее, 16 октября, в регионе были сбиты еще три БПЛА: в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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