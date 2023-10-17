Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке в Тель-Авиве

В израильском Тель-Авиве произошел очередной обстрел. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 17 октября рассказал об обстановке в городе.

На кадрах с места событий звучат сирены. Через несколько секунд в небе над городом слышны звуки взрывов. Персонал и посетители одного из магазинов выходят на улицу.

«Так происходит раз в полчаса. Никакой паники нет, все к этому давно привыкли», — отмечает журналист.

В следующее мгновение на видео раздаются более мощные звуки взрывов, однако их источник не виден. По словам корреспондента, каждый из звуков длится секунд десять.

Ранее в этот день Трушнин показал обстановку в тель-авивской больнице Ихилов — одной из самых укрепленных в Израиле. Там на минус четвертом этаже врачи спасают жизни израильтян. Медицинский бункер рассчитан на 700 мест, однако сейчас, по словам Трушнина, пока заполнены 200 из них.

Обстрелы Тель-Авива начались после обострения палестино-израильского конфликта в начале октября. Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. человек, пострадали 4229 израильтян. По последним данным погибло более 3 тыс. палестинцев и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.