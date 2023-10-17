Воздушную тревогу объявили на севере Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в северных районах Израиля. Об этом пресс-служба Армии обороны страны сообщила во вторник, 17 октября.

«На севере Израиля зазвучали сирены», — говорится в тексте.

Воздушную тревогу объявили и в районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, передает RT.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака радикалов из движения ХАМАС на Израиль стала в масштабах страны большей трагедией, чем теракты 11 сентября 2001 года в США.

Нетаньяху сравнил действия ХАМАС с преступлениями нацизма, отметив, что палестинское движение тоже преследует цель убить как можно больше евреев.

Накануне Нетаньяху назвал деятельность радикального движения ХАМАС новой формой нацизма. Он заявил, что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовы к продолжительной войне, которая, как он уверен, продлится до полной победы над ХАМАС, сообщает телеканал «360».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.