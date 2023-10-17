МИД назвал причину отклонения в СБ ООН резолюции РФ по Газе

Позиция США и западных стран не позволила принять естественное и логичное решение по прекращению огня в секторе Газа. Так в Министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) отклонить проект резолюции РФ по немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

«Именно позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что представленный Россией проект не содержал политических элементов и оценок, а также упоминаний одной из сторон конфликта, которые затруднили бы процесс голосования. Однако главный орган по поддержанию глобального мира и безопасности так и не смог принять решение, способствующее прекращению кровопролития, отметили в ведомстве.

В проекте резолюции Россия предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, РФ осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

При этом резолюция не была принята, поскольку не набрала необходимых девяти голосов за. Против резолюции выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Помимо России, проект поддержали Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Остальные страны воздержались.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что голосование членов СБ ООН относительно проекта российской резолюции демонстративно и показательно. Совет, по его словам, в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Согласно последней информации, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4.2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.