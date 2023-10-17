Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук

Президент Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) имени Евдокимова, доктор медицинских наук Николай Ющук умер в возрасте 82 лет. Об этом Об этом сообщается на сайте вуза во вторник, 17 октября.

«17 октября 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни на 83-м году ушел из жизни президент нашего университета, почетный заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ имени Евдокимова, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Николай Дмитриевич Ющук», — говорится в тексте.

Прощание состоится 20 октября в 9:30 по адресу: клинический медицинский центр «Кусково», передает агентство городских новостей «Москва».

Ющук пришел в Московский государственный стоматологический институт (МГМСУ имени Евдокимова) в 1971 году. С 2002 по 2007 год Николай Ющук был ректором, а с 2007 года — президентом МГМСУ имени Евдокимова.