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Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук

Умер президент МГМСУ имени Евдокимова Николай Ющук

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Фото: ТАСС/Сергей Микляев
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Президент Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) имени Евдокимова, доктор медицинских наук Николай Ющук умер в возрасте 82 лет. Об этом Об этом сообщается на сайте вуза во вторник, 17 октября.

«17 октября 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни на 83-м году ушел из жизни президент нашего университета, почетный заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ имени Евдокимова, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Николай Дмитриевич Ющук», — говорится в тексте.

Прощание состоится 20 октября в 9:30 по адресу: клинический медицинский центр «Кусково», передает агентство городских новостей «Москва».

Ющук пришел в Московский государственный стоматологический институт (МГМСУ имени Евдокимова) в 1971 году. С 2002 по 2007 год Николай Ющук был ректором, а с 2007 года — президентом МГМСУ имени Евдокимова.

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