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Иномарка сбила пешехода после столкновения с другой машиной в Новосибирске

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В Новосибирске легковая иномарка сбила пешехода после столкновения с другой легковушкой. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Авария произошла 17 октября в 16:30 по местному времени (12:30 мск). Перед домом №10 по улице Мясниковой столкнулись Toyota Succeed и Mercedes-Benz, от удара автомобиль Toyota опрокинулся и наехал на пожилого мужчину, который находился на тротуаре.

В результате пострадали водитель Toyota и пешеход. С различными травмами их госпитализировали.

По данным ГИБДД, водитель Toyota выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении Mercedes. Обстоятельства устанавливаются.

5 октября в деревне Лямина в ХМАО — Югре легковой автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 33-летняя женщина и младенец. За рулем машины оказался 17-летний мальчик, с места происшествия он скрылся.

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