Политолог предрек США перестройку ВПК под долгосрочный конфликт с РФ и КНР

Предстоящая борьба Соединенных Штатов за мировое господство с Китаем и Россией пройдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил во вторник, 17 октября.

Также он оценил обороноспособность США на фоне одновременной помощи Израилю и Украине.

«Экономика США довольно сильна, производственные мощности тоже. Мы помним, как в годы Второй мировой войны США в кратчайшие сроки увеличили производство военного оборудования и усилили свой военно-промышленный комплекс (ВПК)», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Блохин обратил внимание на частичное снижение военного потенциала Вашингтона в связи с поддержкой Украины и помощью Израилю.

«Сейчас США <...> будут перестраивать ВПК, где главное внимание будет сосредоточено для долгосрочной конфронтации с Россией и Китаем. Они будут его перестраивать под сдерживание как России, так и Китая. Это уже будут вооружения другого типа, не теми пушками, которые поставляются на Украину: это уже будет оружие стратегического характера», — отметил специалист.

Борьба за мировое господство будет осуществляться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главными противниками являются Китай и Россия. Поэтому Соединенные Штаты будут перестраивать свой военно-промышленный комплекс (ВПК) для холодной войны и долгосрочной конфронтации с этими двумя странами, заключил он.

Днем ранее, 15 октября, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинцам стоит подготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, транши прекратятся в ближайшее время, передает RT.

В тот же день госсекретарь Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.