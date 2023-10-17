Путин заявил о невозможности «подавить Россию»

Подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — заявил Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы «подавить Путина».

Лидер РФ подчеркнул, что американскому президенту и политической элите Соединенных Штатов надо научиться уважать других. Он отреагировал на заявление Байдена русской поговоркой: «Век живи, век учись».

Путин отметил, что США «протокольно улыбаются, хлопают всех по плечу», однако, по словам российского президента, уважение к другим людям, странам и народам заключается в другом.

«В том, чтобы учитывать их интересы. И тогда не нужно будет никого подавлять», — подытожил президент РФ.

Накануне, 16 октября, Байден в интервью телеканалу CBS News заявил, что собирается «подавить Россию» в случае своего переизбрания на второй президентский срок. По его словам, он сможет объединить Европу для этого. Позже, 17 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что и Байден, и европейские лидеры с трудом могут объяснить, зачем это нужно, и подчеркнул, что у них ничего не получается.

Комментируя это заявление, экс-президент США, кандидат на пост главы Белого дома на предстоящих выборах от республиканцев Дональд Трамп 16 октября назвал интервью Байдена шуткой. Он отметил, что его «вели» на протяжении всей беседы как потерявшегося ребенка. Вместе с тем Трамп также напомнил, что считает Байдена самым коррумпированным и некомпетентным президентом в истории Соединенных Штатов.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в этот же день заявил в разговоре с «Известиями», что заявление президента США о намерении «подавить Россию» является желанием тщеславно преподнести свою персону в преддверии выборов.

По его словам, Байден озвучивает амбициозные, но далекие от реальности планы в надежде на то, что ему вновь удастся занять кресло американского лидера на фоне стремительно упавшего рейтинга и большого количества провалов.