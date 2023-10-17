Исполняющим обязанности мэра Тулуна назначен Андрей Нижегородцев

Исполняющим обязанности главы администрации города Тулуна назначен заместитель мэра городского округа Андрей Нижегородцев. Об этом 17 октября сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации города будет заместитель мэра городского округа — председатель комитета по строительству и городскому хозяйству Андрей Артурович Нижегородцев», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона назвал основными задачами администрации недопуск срыва отопительного сезона и выполнение поручений правительства РФ по восстановлению территорий.

«Идет бюджетное планирование, поэтому сейчас важно не упустить ситуацию, в ручном режиме управлять городским хозяйством. Не забывать и о задачах на 2024–2026 годы», — добавил Кобзев.

Накануне мэра Тулуна Юрия Кариха задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году он вместе с сотрудниками администрации города реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье, чтобы в дальнейшем их расселить как нуждающихся в переселении.

2 октября Кобзев заявил, что Кариха допросили в рамках уголовного дела о переселении из ветхого и аварийного жилья. В администрации Тулуна и дома у чиновника провели обыски.

В этот же день было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Кариха допросили, однако 3 октября он вышел на работу. В этот же день стало известно, что в Тулуне ввели в эксплуатацию новую дамбу для защиты населенного пункта от разлива реки Ия.

В 2019 году в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 26 человек. За время паводка в регионе подтопило около 11 тыс. жилых домов, от наводнения пострадали более 45 тыс. человек. Наибольший ущерб понесли города Нижнеудинск и Тулун.