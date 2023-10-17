Около 36 млн рублей направят на монтаж оборудования ИТС в Курске

В Курской области объявили о поиске подрядчика на монтаж оборудования интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в областном центре. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующей госзакупки.

Максимальная стоимость контракта составляет 36,1 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Согласно документации, подрядчику предстоит смонтировать системы и установить спецоборудование на мачты освещения, опоры контактной сети для последующего учета интенсивности движения. Также в обязанности фирмы входит обеспечение бесперебойной подачи сигнала на видеосервер для отображения и записи видео с дорожных камер ИТС.

Определить подрядчика планируется 25 октября. Выполнить работы ему необходимо до 30 октября 2025 года.

В сентябре сообщалось, что в Калужской городской агломерации завершили работы по первому этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы. Сейчас ведется работа по второму этапу создания ИТС.