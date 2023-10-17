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В Балтийском море поврежден кабель связи между Швецией и Эстонией

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Фото: Global Look Press/dpa/Wolfram Steinberg
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Подводный телекоммуникационный кабель, который соединяет Швецию и Эстонию, был поврежден. Об этом 17 октября сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Министр подчеркнул, что причина повреждения пока не установлена.

«На данный момент мы не можем сказать, что стало причиной такого повреждения. <…> Мы можем сказать, что кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией», — цитирует Reuters слова министра.

Трубы горят: что случилось с газопроводом Balticconnector
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Ранее, 11 октября, представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, который был перекрыт 8 октября из-за утечки.

Эстонский экономист Леонид Цингиссер 11 октября заявил «Известиям», что в его стране повреждение газопровода Balticconnector в Балтийском море преподносится как недружественный акт со стороны России.

При этом 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал заявления о причастности России к повреждению газопровода Balticconnector чушью собачьей. Он отметил, что даже не знал о существовании этого трубопровода, поскольку он очень маленький по объему.

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