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«Известия» показали лагерь для беженцев в одной из школ сектора Газа

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Фото: скриншот
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Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита 17 октября показал лагерь для палестинских беженцев на территории школы в секторе Газа.

«Как вы можете увидеть, за моей спиной находится государственная школа в лагере Нусейрат, которая стала убежищем. Рассчитана она всего на 400 человек. В школе находится сейчас более 5 тыс. Нет ни одного свободного места. Для этих людей есть только три туалета», — передает Исбаита.

Вопрос размещения беженцев стоит остро и за пределами палестинского анклава. Так, власти Египта пригрозили отправить людей из сектора Газа в страны ЕС ввиду оказываемого Западом давления по вопросу их размещения. В свою очередь, глава египетского МИДа Самех Шукри предупредил, что принудительное перемещение людей не решит палестинский кризис.

О промедлении — подробно: почему Израиль тянет с наземной операцией против ХАМАС
И по какой причине эвакуация на юг анклава не решит проблему с гражданским населением

Ранее, 14 октября, посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что население сектора Газа не собирается покидать территорию анклава. Он также уточнил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в Газу.

Перед этим, 13 октября, Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. Между тем палестинское движение ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого, 14 октября, Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи». 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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