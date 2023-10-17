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Патриотический телемарафон «Все свои» стартовал в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «Все свои» проходит 17 октября в Татарстане, марафон начался в 10:00 мск и продлится 12 часов в прямом эфире.

Мероприятие собрало 50 спикеров, участники обсуждают в ходе прямой трансляции детали заключения контракта на военную службу, вопросы о мерах социальной помощи и поддержки, а также вопросы воспитания патриотизма и отношение в разных религиях к служению Отечеству.

Отдельно спикеры затронули восстановление присоединенным российским регионам, поддержку их жителей.

Темы обсудили представители Минобороны РФ, руководства Татарстана, представители фонда «Защитники Отечества», благотворительные организации, духовенство, а также ветераны ВС РФ, политологи, историки и журналисты.

Главными героями телемарафона стали участники специальной военной операции, сюжеты о которых войдут в программу марафона, и члены их семей.

Спикером телемарафона выступила в том числе заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Как она отметила, для любого человека, принимающего участие в столь важном эфире о помощи и взаимодействии по теме спецоперации, — это всегда важно и волнительно.

«Безусловно, в рамках межведомственной комиссии мы рассматриваем эти вопросы, и очень многое не слышат и не видят жители республики», — сказала она.

Фазлеева указала на важную возможность, которую предоставил телемарафон, — рассказать в эфире жителям региона о работе властей, о мерах поддержки.

Также гостями телемарафона стали журналист, сопредседатель координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.

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Для его проведения на базе Информационного центра работают две телевизионные студии (одна из них работает на «Ак Барс Арене»). А также рабочая зона для 60 журналистов, освещающих событие.

Во вторник во всех 45 районах и муниципальных округах Республики Татарстан пройдут концерты и пикеты в поддержку контрактной службы.

Патриотические акции состоятся в Казани и Набережных Челнах, а желающие заключить контракт на военную службу смогут получить консультацию от представителей военкомата.

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